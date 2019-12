Facebook

Michael Kothgasser im Weinkeller in Mitterdorf an der Raab © (c) HERWIG HERAN

Schon während seiner Schulzeit am Weizer Gymnasium reiften in Michael Kothgasser Pläne heran, den elterlichen Betrieb am Rosenberg in Mitterdorf an der Raab von Obst- auf Weinbau umzustellen. Heuer im Herbst, mehr als zehn Jahre später, ist der 25-Jährige zum Weinakademiker graduiert – einer von wenigen in Österreich. Er absolvierte das „WSET Level 4 Diploma“, eine der weltweit renommiertesten Weinausbildungen.