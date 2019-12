Rosendahl-Nextrom (Pischelsdorf am Kulm) und Imerys Talk (Anger) wurden als "Feuerwehrfreundliche Arbeitgeber 2019" in Graz geehrt.

Ausgezeichnet: Bernhard Jöbstl-Arbeiter und Georg Knill von Rosendahl-Nextrom (5. u. 6. v. l.) sowie Gerhard Fuchs vom Mahlwerk Oberfeistritz (4. v. r.) © (c) LFV Franz Fink

Am Montag wurden im Weißen Saal der Grazer Burg 20 „feuerwehrfreundliche“ Betriebe ausgezeichnet. Der Bezirk Weiz wurde dabei vom Maschinenhersteller Rosendahl-Nextrom aus Schachen am Römerbach (Pischelsdorf am Kulm) und dem Imerys Talk Mahlwerk in Oberfeistritz (Anger) vertreten. WKO-Präsident Josef Herk hob „den Brauch des steirischen Miteinanders als Rezept des Erfolgs“ hervor und dankte den Wirtschaftstreibenden und den Feuerwehrvertretern „für das soziale Engagement zugunsten der Menschen“. Auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer unterstrich die beispielgebende Vorbildfunktion der ausgezeichneten Unternehmer.