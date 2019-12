Auf einer Gemeindestraße in Falkenstein rutschte ein Pkw samt Viehanhänger in den Graben. Die Feuerwehr zog ihn wieder zurück auf die Straße.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Pkw mit Viehanhänger rutschte auf der eisigen Straße in den Graben - die Feuerwehr Falkenstein war zur Stelle © FF Falkenstein

Mit zwei Kühen in seinem Viehanhänger war ein Mann in Falkenstein (Gemeinde Fischbach) auf einer Gemeindestraße unterwegs, als er auf der spiegelglatten Fahrbahn mit seinem Pkw in den Graben rutschte. Es gab kein vor oder zurück mehr.