Am 8. November in Gleisdorf

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer kennt diese Frau © Polizei

Eine bislang noch unbekannte Täterin steht im Verdacht, am Nachmittag des 8. November - das war ein Freitag - in einem Supermarkt in Gleisdorf eine Handtasche samt Inhalt gestohlen zu haben. Die Polizei sucht nun mit Bildern nach Hinweisen zur Tatverdächtigen.

Während des Einkaufens stahl die Unbekannte einer 79-Jährigen die Handtasche, welche diese an einem Haken am Einkaufswagen angebracht hatte. In der Handtasche der Frau befanden sich deren Geldbörse mit rund 50 Euro Bargeld, diverse Papiere sowie die Kredit- und Bankomatkarte.Unmittelbar nach dem Diebstahl versuchte die Täterin, bei einer Bank in Gleisdorf Geld abzuheben, was ihr aber nicht gelang. Dabei wurde sie von der Überwachungskamera aufgenommen wurde.

Die Staatsanwaltschaft Graz hat diese Bilder nun zu Fahndungszwecken freigegeben. Die Polizeiinspektion Gleisdorf ersucht um Hinweise zu der auf dem Foto abgebildeten Frau unter Tel. 059133-6264-100.