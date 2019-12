Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Julia Binder

Mitten in St. Margarethen an der Raab haben Edith und Hannes Timischl in ihren neuen Hofladen, das „Genusshaus TIMIschl“ eröffnet. Gäste konnten am Tag der offenen Tür TIMI-Produkte verkosten und dabei einen Blick in den Schweinestall nebenan werfen, wo die Jungschweine im Heu herumwühlten.