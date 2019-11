Facebook

© FF Landscha

Knifflig, knifflig, die Aufgabe für die Feuerwehr Landscha am Montagvormittag in Thannhausen: Beim Umdrehen war eine Pkw-Lenkerin mit ihrem Kleinwagen mit einem Rad regelrecht eine Mauer "hinaufgeklettert", am Ende hing der Wagen halb in der Luft und stand nur noch auf zwei Rädern.