Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Andrey Kiselev - stock.adobe.com

Morgen ist Allerheiligen, was ist also heute? Halloween ist in Österreich seit einigen Jahren im Aufwärtstrend. Der Name kommt vom englischen „All Hallows' Eve“, was frei übersetzt „Abend vor Allerheiligen“ heißt. Schon hier sieht man die Verbindung zum Feiertag - ganz unpassend ist das schaurige Treiben heute Abend also nicht. Schließlich liegen die Wurzeln von Halloween im katholischen Irland - mit den irischen Einwanderern kam der Brauch nach Amerika.