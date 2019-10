Facebook

Dass der Tod zum Leben gehört, wird einem in diesen Tagen wieder bewusst. Die einen besuchen zu Allerheiligen den Friedhof, um Verstorbene in der Erinnerung weiterleben zu lassen, andere orientieren sich am amerikanischen Halloween-Brauch und verwandeln sich gleich selbst zu skurrilen Ausläufern von Toten.

Wer bisher davon ausging, dass dieser Brauch lediglich süßigkeit-fordernden Kindern vorbehalten war, liegt falsch. Nahezu jedes Lokal des Grazer Nachtlebens widmet sich am verlängerten Wochenende dem Grusel.