Petra Pichler lebt und arbeitet in Gleisdorf © Katharina Lagler

Wer erinnert sich nicht an die Aussage „So sind wir nicht!“ von Bundespräsident Alexander van der Bellen anlässlich des Ibiza-Skandals. Aber wer sind dann? Was sagen Sie zu Österreich?

Petra Pichler: Was die Politik betrifft, bin ich eigentlich zufrieden. Besonders herausragend bei uns ist sicher die soziale Sicherheit, man fühlt sich hier einfach gut aufgehoben.