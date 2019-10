Interview Lisa Niederl: "Wir werden Café im Weizer Kino betreiben"

Nach dem Cineplexx und Lidl wurde der nächste Partner für das Stadtparkquartier in Weiz bekannt: Die Bäckerei/Konditorei Niederl mit Stammsitz in Passail wird ein Café im Parterre betreiben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lisa Niederl-van Asten und ihr Mann Martin im Café in Weiz © Ulla Patz

Frau Niederl, man hört in Weiz, dass Ihre Firma das Café im neuen Stadtparkquartier betreiben wird. Was ist da dran?

Lisa Niederl-van Asten: Ja, das wird so sein. Im ersten Stock werden das Cineplexx-Kino und ein Restaurant sein und im Parterre werden wir neben dem Lidl und einem weiteren Geschäft ein Café betreiben. Details sind noch auszuverhandeln, aber einen Vorvertrag haben wir schon unterschrieben.