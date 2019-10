Eine 74-jährige Fußgängerin wurde in Gleisdorf auf einem Schutzweg von einem Pkw eines 81-jährigen Lenkers erfasst. Die Frau wurde schwer verletzt ins LKH Weiz eingeliefert.

Auf einem Zebrastreifen wurde eine Fußgängerin übersehen © Jürgen Fuchs

Am Montagvormittag gegen 8.30 Uhr wollte eine 74-jährige Fußgängerin in der Ludwig-Binder-Straße in Gleisdorf einen Schutzweg überqueren. Ein 81-jähriger Pkw-Lenker (ebenfalls aus dem Bezirk Weiz) dürfte sie übersehen haben. Die Frau wurde vom Pkw erfasst und zu Boden gestoßen.