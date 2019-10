Die Freiwillige Feuerwehr Weiz musste in Mortantsch einem Fahrer zur Hilfe eilen, der mit seinem Pkw in der Leitplanke feststeckte.

Das Fahrzeug wurde per Kran geborgen © FF Weiz

Am Donnerstagnachmittag, um 15.31 Uhr, mussten die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr aus Weiz zu einem ungewöhnlichen Unfall ausrücken: Ein Pkw hing in Mortantsch, im Bereich Göttelsberg, in der Leitplanke und konnte weder vor noch zurück. Die FF Weiz trat mit ihrem schweren Kran in Aktion und hob das Fahrzeug zurück auf die Straße.