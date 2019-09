Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der gebürtige Birkfelder Karl Friesenbichler – hier mit Partner Arturo – lebt schon seit vielen Jahren im Ausland. Derzeit ist er in Australien © KK

Gleich zuallererst: Wie kommt man von der Oststeiermark ins weit entfernte Sydney?

KARL FRIESENBICHLER: Meine Auslandserfahrung hat 1997 mit einem Praktikum in England angefangen. Dort habe ich meine ersten Erfahrungen im Bereich IT gesammelt und mit einer Microsoft-Zertifizierung angefangen. Nach dem Bundersheer habe ich zuerst in Supermärkten gearbeitet und bin dann in einer Zentrale gelandet, wo ich für POS (Point of Sales) IT-Systeme zuständig war. Lager und Logistik haben mich immer schon interessiert und ich habe 2008 bei SSI Schaefer angefangen.