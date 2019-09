Facebook

Marie-Theres Zirm, Fery Berger, Eva Dorninger, Michaela Heuberger, Andreas Raith-Pretterhofer und Johann König © Jonas Pregartner

62 Asylwerber werden aktuell in Weiz von „Way of Hope“ und „Weiz Sozial“, die gemeinsam die Gesellschaft bürgerlichen Rechts „Flüchtlinge in Weiz“ bilden, betreut. Zum Teil hat man Klienten von Kolping übernommen, das sich Ende vergangenen Schuljahres aus Weiz zurückgezogen hat. Das Schülerheim geht bekanntlich im Jufa-Projekt auf.