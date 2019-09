Weiz„Viehauktion“ für drei Dutzend Drahtesel

36 Fundfahrräder kamen in Weiz unter den Hammer – eine günstige Gelegenheit für Schnäppchenradler und Zaungäste.

Roman Ponsold von der Stadtpolizei Weiz preist die Ware fachmännisch an © Katharina Lagler

Die Szene, die sich am Samstagvormittag am Weizer Südtiroler Platz abgespielt hat, erinnert an einen Viehmarkt: Zuerst werden die Objekte der Begierde zur Begutachtung der Reihe nach aufgestellt und von den potenziellen Käufern ausgiebig gemustert. Es wird gemurmelt, gerechnet, studiert. Dann bildet das Publikum einen Halbkreis, sodass davor eine kleine Manege entsteht.