Hofstätten/Raab Lkw-Lenker wollte tanken, dabei rann literweise Diesel aus

30 bis 40 Liter Diesel rannen bei einem Tankvorgang in Hofstätten an der Raab aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Hofstätten an der Raab und Gleisdorf banden den ausgelaufenen Treibstoff.