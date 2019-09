Facebook

Essayist Franz Schuh gab Kostproben aus seinen gesammelten Werken © Peter Sembacher

Was wird die Gleisdorfer Buchhändlerin Helga Plautz im Ruhestand beschäftigen? „Literatur, was sonst“, lautete prompt die Antwort. Zur Erklärung: Unter dem Motto „Literatur, was sonst“ startete sie eine Initiative zur Auseinandersetzung mit (vorwiegend) österreichischer Literatur. Dazu lädt sie ins eigene Haus ein, ihren Gästen will Plautz „Kunst über Generationen und Künstler, die provozieren“ bieten.