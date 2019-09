Facebook

Manuela Leiner bietet neben dem Selberpflücken von Holunder auch verschiedene Produkte an © KK

Ein Experiment, nein, zwei Experimente, wagen zwei junge Frauen heuer zum ersten Mal: In Oberfeistritz in der Gemeinde Anger bietet Manuela Pieber zum ersten Mal Holunder in Selbstvermarktung an. Start ist am 5. September, den Holunder kann man nur nach Vorbestellung abholen. Denn die Beere ist eine rechte Mimose: Sie muss schnell verarbeitet werden. Das sei auch ein Grund dafür, dass Holunder sehr selten in der Direktvermarktung angeboten wird, sagt Maria Strohmeier, Beraterin in der steiermärkischen Landwirtschaftskammer.