Pkw stürzte an der B68 in Zöbing über eine drei Meter hohe, steile Böschung und landete im Gebüsch. Der Lenker blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Gleisdorf zog den Pkw wieder auf die Straße zurück © FF Gleisdorf

Aus ungeklärter Ursache ist am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf der B68 in Zöbing (Gemeinde St. Margarethen/Raab) ein Lenker mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und über die Böschung gestürzt. Der Mann blieb unverletzt, am Pkw entstand Blechschaden. "Der Lenker hat viel Glück gehabt, dass ihm nichts passiert ist, es geht bei der Böschung sicher drei Meter hinunter und ist recht steil", erzählt Johann Kölbl, Kommandant der Feuerwehr Takern II.