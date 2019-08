Ein 16-Jähriger kam in St. Ruprecht mit dem Moped von der Straße ab und stürzte schwer.

© Jürgen Fuchs

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr war ein 16-Jähriger auf einer Freilandstraße in Lohngraben bei St. Ruprecht/Raab auf seinem Moped unterwegs. Aus unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers ins Krankenhaus gebracht. Der Alko-Test verlief negativ.