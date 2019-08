Am Mittwochabend gegen 18 Uhr begann ein Transporter auf der B65 in Ludersdorf bei Gleisdorf zu brennen. Die Feuerwehr war rasch zur Stelle und konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand.

Ein VW Bus brannte am Mittwochabend in Ludersdorf bei Gleisdorf © FF Ludersdorf

Auf der B65 geriet in Ludersdorf in Fahrtrichtung Wilfersdorf aus bisher unbekannter Ursache ein VW Bus in Brand. Erste Löschversuche des Pkw-Lenkers un einiger Anrainer mit Handfeuerlöschern blieben erfolglos. Nur wenige Minuten nach der Alarmierung um 17.57 Uhr war das erste Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Ludersdorf am Einsatzort und konnte mittels HD-Rohr den Brand weitgehend eindämmen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. In der Folge wurden die Nachlöscharbeiten der weiteren eingetroffenen Fahrzeuge mit schwerem Atemschutz vorgenommen. Der Lenker und weitere Personen blieben unverletzt.