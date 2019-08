Facebook

Der Unfall ereignete sich in der Weizer Innenstadt © Sonja Berger

Am Dienstagfrüh gegen 6.40 Uhr war eine 43-jährige Weizerin mit ihrem Fahrrad in der Innenstadt unterwegs. Am Fußgängerübergang in der Klammstraße stieg sie ab und schob ihr Fahrrad über den Zebrastreifen. Zur gleichen Zeit kam eine 50-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Weiz vom Hauptplatz kommend zu dieser Stelle und übersah die Fußgängerin.