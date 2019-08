Auf der B72 bei Birkfeld touchierten sich am Sonntagnachmittag zwei Pkw. Bei einem der Fahrzeuge wurde ein Rad herausgerissen, auch am anderen Pkw entstand großer Schaden. Verletzt wurde niemand.

Aus einem der beiden Fahrzeuge wurde ein Rad herausgerissen © FF Birkfeld

Am Sonntagnachmittag war ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz auf der B72 von Birkfeld kommend in Fahrtrichtung Anger unterwegs, als er wegen Sekundenschlafs auf die andere Straßenseite geriet. Dadurch touchierte er seitlich den Pkw eines entgegenkommenden Fahrers aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Durch die Wucht des Anpralls wurde von einem Pkw das Rad herausgerissen, auch am anderen Auto entstand erheblicher Sachschaden.