Eine Notbrücke des Bundesheeres für Fußgänger und Radfahrer in Gleisdorf statt der gesperrten Raabbrücke in der Grazer Straße würde sehr teuer kommen.

Direkt unterhalb der Brücke der B54 könnte das Provisirium entstehen © KK

Seit gut einer Woche ist die Raabbrücke in der Grazer Straße in Gleisdorf gesperrt. Sie wird durch einen Neubau ersetzt. Bürgermeister Christoph Stark hat jetzt beim Bundesheer angefragt, ob wenige Meter neben der Brücke (in jenem Bereich, wo hoch oben die B54 drüber führt) eine Behelfsbrücke der Pioniere für Radfahrer und Fußgänger errichtet werden kann.