Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor dem Haus der Musik, wo im Sommer die Music Fridays abgehaltne worden, wird ab kommendem Winter eisgelaufen © Montage: Stadtgemeinde Gleisdorf

Wenn es ums Eis geht, dann denkt man derzeit eher an Erdbeer, Vanille oder Stracciatella. Im Gleisdorfer Stadtrat war aber ein anderes Eis Thema, nämlich ein Kunsteisplatz für den Winter. Bisher hatte man in Gleisdorf ja nur auf Natureis im Stadtpark eine Möglichkeit, dem Eislaufen zu frönen, was in den vergangenen Jahren immer seltener geworden ist.