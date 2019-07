Kleine Zeitung +

Bezirkspensionistenheim Weiz Einziges Heim mit Nationalem Qualitätszertifikat

Das Bezirkspensionistenheim in Weiz hat vor Kurzem das Nationale Qualitätszertifikat bekommen. Nur 13 steirische und 54 österreichische Einrichtungen können diese Auszeichnung vorweisen. Was das Weizer Heim so besonders macht.