Am Samstag gibt es in Weiz wieder Wrestling-Action © GEPA pictures

Und die nächste Sommer-Attraktion in der Stadt Weiz! Nach Altstadtfest oder Sommermarkt ist diesmal der Sport an der Reihe. Oder sollte man besser "die Show" sagen (diese Frage hat Max Bajlitz aus Weiz im Vorjahr in unserem Sommergespräch klar beantwortet)? Auf jeden Fall gibt erstmals eine Wrestling-Show der UKWA-Stars mitten auf dem Weizer Hauptplatz. Ab 18 Uhr wird gekämpft, der Eintritt ist frei. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung in der Stadthalle statt.