Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Zeitungskästen wurden im Gebüsch gefunden © Polizei St. Ruprecht/Raab

Vier aufgebrochene und geleerte Zeitungskästen wurden von der Polizei beim Gewerbepark Albersdorf aufgefunden - mitten im Gebüsch. Das komme zwar immer wieder vor, nur meist in größerer Anzahl, erzählt Markus Sumper, stellvertretender Dienststellenleiter in der St. Ruprechter Polizeiinspektion, der die gestohlenen Kästen gefunden hat: "Meistens kommt es so ein bis zwei Mal im Jahr vor, dass in einer Nacht 10 bis 20 solche Kästen runtergezwickt werden, oft sind es Banden aus dem Ausland, die da durchfahren und sich bedienen", sagt er. Zuletzt sei es in dieser Hinsicht aber ruhiger gewesen. Zeitungen, die noch in den Kästen waren, sind mit 26. Mai datiert, der Diebstahl liegt also offenbar schon länger zurück. Wem etwas aufgefallen ist, der möge sich bitte bei der örtlichen Polizeidienststelle melden.