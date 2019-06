Kleine Zeitung +

Handel in Weiz Vögele und Baumgartner sperren zu

Vögele in Gleisdorf ist bereits zu, in Weiz ist am Samstag letzter Verkaufstag. Auch Baumgartner Schuhe schließt in Weiz seine Pforten. Daneben wird fleißig an neuen Geschäftslokalen gebaut.