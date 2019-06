Facebook

Der Fischbacher Freizeitsee © Anneliese Grabenhofer

In Fischbach ging am Donnerstagnachmittag ein heftiges Hagelunwetter nieder, das eine halbe Stunde lang anhielt, die Wetterstation der ZAMG zeigte 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter und Windspitzen von 60 Kilometern pro Stunde an. Zum Teil wurden Keller überflutet und Abwasserkanäle verstopft, die Feuerwehr Fischbach ist mit gut 25 Personen im Einsatz, um in den Häusern zu helfen. Angefordert wurden auch die Feuerwehren aus Birkfeld und Falkenstein, berichtet der Fischbacher Feuerwehrkommandant Michael Übeleis, der die Einsätze koordiniert.