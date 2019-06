Facebook

An diesem Fußgängerübergang in der Marburger Straße kam es zu der gefährlichen Situation © Raimund Heigl

Zu einem sehr gefährlichen Vorfall kam es in der Vorwoche in der Marburgerstraße in Weiz. Ein junger Weizer war mit seinem acht Monate alten, im Kinderwagen schlafenden Baby unterwegs, als er in der Marburger Straße über den Zebrastreifen beim Bärentalweg gehen wollte. Nach eigenen Angaben wäre er von einem ÖBB-Bus, der Richtung Graz und viel zu schnell unterwegs war, beinahe überfahren worden.

Daraufhin sendete die Familie ein Beschwerde-E-Mail an die ÖBB. „Wir haben keine Reaktion bekommen und das ärgert uns genauso wie der Vorfall selbst“, sagt die Frau des Betroffenen Vaters. „Rücksichtslose Autofahrer in der Marburger Straße, die eher beschleunigen als Bremsen, wenn sie jemandem bei einem Zebrastreifen sehen, sind ja nichts Neues. Aber dass jetzt auch die Busfahrer so fahren, ist schon arg“, ergänzt sie.