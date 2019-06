Facebook

Touristikerin Eva Luckerbauer (3. v. l.) und Hausherrin Cornelia Moosbauer (rechts) mit den Trachtenschmiede- Inhabern Franz Reithofer und Elisabeth Pirchheim sowie den Töchtern Lilli und Viktoria © Raimund Heigl

Auf der einen Seite verlangen viele Menschen nach der Mode aus den großen Ketten, auf der anderen Seite gewinnen aber auch der natürliche Umgang mit Stoffen und Farben sowie die individuelle Verarbeitung wieder an Bedeutung. Diesem Trend trägt jetzt auch die Trachtenschmiede Weiz Rechnung und stellte eine gläserne Manufaktur vor. „Wir zeigen die Unterschiede zwischen natürlichen und chemischen Fasern auf und wie die Stoffe von unseren Schneiderinnen verarbeitet werden. Aber auch, wie das früher gemacht wurde. Die Kunden können das auch selbst ausprobieren“, sagt Inhaberin Elisabeth Pirchheim. In kleinen Kästchen sind verschiedene Stoffe versteckt und der Kunde kann erraten, um welchen Stoff es sich handelt. Mode soll so „begreifbar“ werden.