Altbundespräsident Heinz Fischer ist heute bei der Pfingstvision in Weiz zu Gast. © Weichselbraun

Welche Politik bestimmt unsere Gesellschaft? Was sind die Gründe für den Erfolg des Rechtspopulismus? Wie agieren Rechtspopulisten? Was sind die Mechanismen, deren sie sich bedienen? In welche Zukunft führt eine solche Politik? Alt-Bundespräsident Heinz Fischer und die Philosophin Isolde Charim gehen am Montagabend im Rahmen von "Pfings(t)alk" im Weizer Kunsthaus diesen Fragen auf den Grund.