Am 1. Mai ist Saisonstart der Freibäder in Weiz und in Gleisdorf. Trotz frischer Temperaturen kamen doch mehrere hundert Personen ins Bad.

Die drei Burschen stürzten sich mutig in die Fluten © Stadtgemeinde Gleisdorf

Gestern Mittag hatte es ca. 20 Grad in Gleisdorf - das war offensichtlich genug für die ersten Mutigen, sich in die Fluten zu stürzen. Traditionell starteten an diesem Tag die beiden Freibäder in Gleisdorf und Weiz in die Saison. Unter ihnen waren auch drei junge Herren - Moritz Andraschek, Stefan Feiertag und Benjamin Zach. Wie sie die Wassertemperatur beurteilten? "Frisch ist es schon, aber in die warme Badwanne kann eh jeder", sagten sie.