Ein ganzer Hauptplatz voll Menschen und 28 davon zwängten sich in eine Ente © Raimund Heigl

Auch 37 Jahre nach dem Auftritt bei "Wetten, dass...?" im Jahr 1982 wird der damalige und aktuelle Obmann des Freizeitclubs Donald aus St. Ruprecht an der Raab, Wolfgang Neffe, immer noch auf die damalige Wette angesprochen. Kein Wunder, denn die Show aus Augsburg sahen damals 40 Millionen Menschen. "Es hat noch kein Kabel- oder Satellitenfernsehen gegeben, ,Wetten, dass...?' war die beliebteste Fernsehsendung in Deutschland, Österreich und der Schweiz", erinnert sich Neffe. Dass die Wette, damals 26 Leute in eine Ente, einen Citroen 2CV zu pressen, auch 37 Jahre später noch immer Charme versprüht, befand auch die Truppe von ""Guten Morgen Österreich", der täglichen Morgenshow auf ORF2, die in dieser Woche im Bezirk Weiz Station macht.

