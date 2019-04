Facebook

Manuel Gletthofer (links), die Familie Mosbacher (Mitte oben), die Familie Edelhofer (Mitte unten) und Marie-Rose Gedeon über Ostern © SPANDL, KK, GRABMAYER, BERGER

Familienfest und Annas Geburt

Vor drei Jahren legte der Osterhase Familie Mosbacher in Strallegg ein ganz besonders Geschenk ins Nesterl: Tochter Anna kam am 29. März 2016, in der Nacht des Ostermontag, zur Welt – als viertes Kind nach der mittlerweile zwölfjährigen Katharina und den neunjährigen Zwillingen Markus und Michael. Aber nicht nur damals, sondern auch heute noch dreht sich das Osterfest im Hause von Alexandra und Manfred Mosbacher vor allem um die Familie. „Ja, mit den Kindern ist Ostern bei uns zu einem richtigen Familienfest geworden“, sagt Alexandra Mosbacher. „Es ist uns wichtig, dass wir da Zeit füreinander haben.“ Dieses Jahr – mitten im Hausumbau – ist das mit der Zeit zwar so eine Sache, aber am Ostersonntag und -montag stehen trotzdem die traditionellen Besuche der Patentanten an. „Die Osterkipfl werden ausgetauscht und es gibt ein kleines Packerl für die Kinder“, erzählt Mosbacher. Schon in der Karwoche erfreuen sich besonders die Kinder am Brauchtum, zum Beispiel am Eierfärben oder Weihfeuertragen. „Da sind die drei Großen voriges Jahr zum ersten Mal miteinander gegangen, ganz weit herum im Dorf.“

