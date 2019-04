Seit 2013 produziert die Firma Ummenhofer in St. Ruprecht an der Raab Verpackungen. Ende Juni siedelt sie an einen neuen Standort.

Die Bauarbeiten sind bereits weit fortgeschritten © Robert Breitler

Noch deutet bei Ummenhofer Verpackungen in St. Ruprecht an der Raab nichts auf einen Umzug hin: Meterhoch stapeln sich die Paletten mit Karton, während die Maschinen im Vollbetrieb laufen. Ende Juni wird der gesamte Betrieb umziehen - ein paar Kilometer in Richtung Süden in die Gemeinde Albersdorf-Prebuch.

