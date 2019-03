Am Donnerstag erfolgte der Spatenstich für das Jufa-Hotel Weiz, am Freitag ist Baustart. Um 11,7 Millionen Euro entstehen 41 Zimmer, eine Wellnessanlage mit Sauna und Dachterrasse, eine Kegelbahn, eine Sporthalle, ein Cafe und vieles mehr.

Großer Bahnhof in Weiz: Für das Jufa-Hotel wurde der Spatenstich vorgenommen © Raimund Heigl

Große Freude herrschte am Donnerstagnachmittag in Weiz: An der Stelle des jetzigen Kolpinghauses wird, wie berichtet, ein Jufa-Hotel gebaut, das "Quartier e" genannt wird. Hierfür erfolgte der Spatenstich, schon am Freitag starten die Bauarbeiten. Um 11,7 Millionen Euro wird in 24 Zimmern des sogenannten Schülercampus die mit der Republik Österreich vertraglich geregelte Unterbringung der Schüler gewährleistet, dazu kommen 41 Hotelzimmer.

