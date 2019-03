Facebook

160 Mitglieder des Almo-Vereins lauschten den Referenten bei der Mitgliederversammlung © Karin Scherf-Kachelmaier

Geht’s dem Karl gut, geht’s uns Bauern gut.“ So begrüßte Thomas Derler, Bürgermeister von St. Kathrein, die rund 160 anwesenden Mitglieder des Almo-Vereins. Und dem Karl scheint es gut zu gehen. Karl Schirnhofer, dessen Fleischwarenbetrieb sich nach der Insolvenz 2015 wieder erholt hat, blickt optimistisch in die Zukunft. Das Almo-Fleisch betrachtet Schirnhofer als Erfolgsstory. Gegründet wurde ein Almo-Shop, in dem das hochwertige Fleisch online angeboten wird. Als neuer Absatzmarkt haben neuerdings einige Merkur- und Billa-Filialen Almo-Fleisch in Bedienung im Sortiment, bald sollen es mehr werden.