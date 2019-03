Facebook

Thomas Marterer überprüft die Blüten in seiner Marillenanlage. © Robert Breitler

Nein, zum Schlafen sei er in der Nacht auf Donnerstag nicht gekommen, erzählt Thomas Marterer, Obstbauer in Pischelsdorf. Stattdessen war er in seinen Obstkulturen unterwegs. Stellte dort gemeinsam mit seiner Familie mehr als 200 Paraffin-Kerzen auf, um die kalte Luft fernzuhalten. Insbesondere einen Teil seiner vier Hektar mit Marillenbäumen galt es zu schützen. „Die sind bereits in der Vollblüte oder teilweise schon danach. Da kann der Frost am meisten anrichten“, sagt Marterer.

