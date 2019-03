Am Dienstag wurde in Gleisdorf ein Mofa gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter stahlen am Dienstag, 12. März 2019, ein abgestelltes Motorfahrrad in Gleisdorf. Das Mofa hatte einen Wert von über eintausend Euro. Das Motorfahrrad war im Design eines großen österreichischen Getränkeherstellers (taurinhältiger Energy-Drink) in den Farben Blau/Silber/Rot lackiert und am Park & Ride Parkplatz in Gleisdorf in der Südtiroler-Straße abgestellt. Die Tat dürfte zwischen 6.10 und 18.30 Uhr verübt worden sein.