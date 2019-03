Facebook

Projektleiter Hans Schaffler an einer Stelle, wo noch eine Brücke fehlt © Ulla Patz

Geplant wurde lange an dem Lückenschluss des Radweges R8 zwischen dem Birkfelder Ortsteil Koglhof und Steg in der Gemeinde Anger. Im Herbst 2018 wurde mit dem Bauen begonnen, in den vergangenen Wochen wurde weitergebaut. Trassiert ist bereits der Teil zwischen dem Gewerbegebiet Rosegg (GIZ), wo derzeit das bestehende Koglhofer Teilstück endet, bis fast zur langen Feistritzbrücke an der B72 kurz vor Steg (von Birkfeld kommend).

