Heinz Schwindhackl und sein Team haben schon wieder Eis anzubieten © Raimund Heigl

Einigermaßen überrascht waren einige Weizer, als sie durch die Straßen schlenderten und gutgelaunte Menschen mit einem Tüteneis in der Hand erblickten. "Es war schon so warm, da haben wir uns entschlossen, gleich wieder auf Eis umzustellen", sagt Heinz Schwindhackl, Chef der gleichnamigen Konditorei vor seinem Eisstand auf der Weizbachbrücke am Beginn der Europa-Allee. "Ich habe ein bisschen Sorge gehabt, dass es noch nicht so gut angenommen wird, weil ja Schulferien sind. Aber der Zusprch am Dienstag war schon sehr groß", freut sich der Konditor.