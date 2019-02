Kleine Zeitung +

Behördenverfahren So geht es weiter mit dem EMX-Park

Jägerschaft und SPÖ Gleisdorf wollen die Strecke für Elektro-Motorräder in Laßnitzthal verhindern, die Mehrheit im Gleisdorfer Gemeinderat ist dafür. Jetzt sind die Behörden in mehreren Etappen am Zug.