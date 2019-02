„HansiSeppi“ sind die zwei neuesten Gesichter auf den regionalen Kabarettbühnen. Mit ihrem Debüt-Programm sagen sie der „Webression“ den Kampf an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kabarett-Debütanten Johannes „Hansi“ Alber und Josef „Seppi“ Neubauer © Jonas Pregartner

Was tun, wenn man Ladegeräte braucht, die aber gerade Geräte laden? Ganz klar: In den Geräteladen gehen, wo die Ladegeräte in der geraden Ladegeräte-Lade –natürlich gerade! – auf Lager liegen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.