Ein Schulkind der Volksschule Anger ist an Masern erkrankt. Alle nicht geimpften Kinder müssen zu Hause bleiben. Das Schulpersonal ist nun wieder vollständig, nachdem alle ihren Impfstatus nachweisen konnten.

Masern in Anger

Wie die Kleine Zeitung am Mittwoch exklusiv berichtete, müssen an der Volksschule Anger 26 Kinder, die nicht gegen Masern geimpft sind, bis 10. Februar zuhause bleiben. Ein Schulkind war an den Masern erkrankt, die Krankheit ist höchst ansteckend.