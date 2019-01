Facebook

Die Freiwillige Feuerwehr Puch bei Weiz beim Binden des ausgetretenen Öls. © FF Puch bei Weiz

Gerade einmal 11 und 14 Jahre alt sind die beiden Verletzten. Die beiden waren am Mittwochnachmittag mit einem weiteren 11- sowie einem 13-Jährigen in das Auto eines 52-Jährigen gestiegen, um mit diesem in Puch bei Weiz eine Spritztour zu unternehmen. Auf die Idee zu dieser Ausfahrt dürften sie in einem Lokal in Puch gekommen sein, wo die vier Kinder bzw. Jugendlichen zum Einkaufen waren. Ein weiterer 14-Jähriger lehnte das Angebot zur Mitfahrt ab.

Knapp vor 18 Uhr kam der Pkw-Lenker, mit den vier Jugendlichen an Bord, auf der Reichendorfer Straße (L363) von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Danach ließ er die Kinder, wobei sich zwei beim Unfall verletzt hatten, einfach aussteigen und setzte seine Fahrt fort. Da der Wagen aber stark beschädigt war, ließ der 52-Jährige das Auto bereits nach 300 Metern stehen und flüchtete. Zwei der vier Mitfahrenden mussten aufgrund ihrer Verletzungen ins LKH Graz gebracht werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Puch bei Weiz band das ausgetretene Öl und barg das Unfallauto.

Fahrerflucht und Alkotest verweigert

Die Polizei erreichte den Unfalllenker später nur per Telefon, wobei dieser aber seinen Aufenthaltsort nicht bekannt gab und bestritt, alkoholisiert zu sein. Zu einem Alkotest wollte er auch nicht kommen. Er wurde daraufhin wegen Fahrerflucht und Verweigerung des Alkotests bei der Bezirkshauptmannschaft Weiz angezeigt.

Die Fahndung blieb vorerst erfolglos, bis sich der 52-Jährige am Donnerstagmorgen bei der Polizei meldete. Dabei blieb der Alkotest negativ. Es folgte aber noch eine Blutabnahme, um zu überprüfen, ob sich vielleicht andere toxische Substanzen im Blut des Lenkers befanden. Das Ergebnis steht derzeit noch aus. Der Mann wird wegen des Verdachtes der Fahrlässigen Körperverletzung, Imstichlassen eines Verletzten und wegen Gefährdung der Körperlichen Sicherheit angezeigt.