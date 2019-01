In Passail gerieten zwei junge Männer mit ihrem Pkw auf eine Böschung. Das Fahrzeug überschlug sich, die beiden Insassen blieben unverletzt.

Die Insassen des Pkw wurden nicht verletzt © FF Passail

Am Dienstagabend war gegen 18 Uhr ein Pkw mit zwei Insassen auf einer Gemeindestraße in Unterpircha (Gemeinde Passail) unterwegs. In einer Kurve geriet der Lenker aus unbekannter Ursache mit seinem Wagen auf die Böschung neben der vereisten Fahrbahn. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Insassen, zwei junge Männer, hatten Glück im Unglück - sie blieben unverletzt.