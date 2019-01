Facebook

Der Forstarbeiter wurde mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Graz gebracht © Juergen Fuchs

Dienstagvormittag waren mehrere Forstarbeiter mit Holzschlägerungsarbeiten in unwegsamem Gelände in Fladnitzberg (Gemeinde Fladnitz an der Teichalm) nahe der Teichalm beschäftigt. Ein 39-jähriger Mann wollte nach 10 Uhr einen Baum umschneiden. Als der Stamm durchtrennt war, blieb der Wipfel an einem anderen Baum hängen, der Stamm rutschte jedoch vom Stumpf und drückte den Mann gegen einen anderen Baum. Dabei erlitt der 39-Jährige lebensgefährliche Verletzungen im Brust- und Beckenbereich. Die Arbeitskollegen des Mannes verständigten die Einsatzkräfte.