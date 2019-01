Facebook

Den „schönsten Tag im Leben“ feierten im vergangenen Jahr wieder mehr Paare als noch 2017 © Herwig Heran

Die Weizer haben im Vorjahr wieder öfter die Ringe getauscht. Nach dem Hochzeitsboom im Jahre 2015 mit 497 Trauungen, heirateten 2016 nur 422 Paare. 2017 stieg die Zahl auf 436 an, ehe 2018 wieder 472 Ehen geschlossen wurden. Damit ist das Vorjahr jenes mit der zweithöchsten Anzahl an Trauungen in den vergangenen zwölf Jahren. Dazu kommen noch vier Verpartnerungen von zwei weiblichen und zwei männlichen Paaren. Die Anzahl der einvernehmlichen und strittigen Scheidungen im Bezirksgericht Weiz ging hingegen deutlich zurück. Von 192 im Jahr 2017 auf 150 im vergangenen Jahr.